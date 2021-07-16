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Обыски у подписчиков деструктивных каналов подтверждают: протесты финансировались из-за рубежа

16.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последние обыски у ряда подписчиков деструктивных каналов в очередной раз подтверждают: протесты финансировались из-за рубежа. КГБ и Следственный комитет продолжают работу по выявлению радикально настроенных личностей - соцсети и мессенджеры мониторят спецслужбы. Уже сегодня следствие КГБ  располагает данными схем финансирования. 


Константин Бычек,  замначальника следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси:


У наиболее активных подписчиков таких телеграм-каналов,  как "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON и других, в отношении которых имелась оперативная информация к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к уголовно-наказуемым деяниям -  таким, как организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни.

Обыски у подписчиков деструктивных каналов подтверждают: протесты финансировались из-за рубежа


В ходе дальнейшего расследования была получена информация  о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений,  а также представителей  так называемых независимых СМИ к теневому денежному обороту. В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались.  Соответственно причастные к схеме  не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси.


Также в СК рассказали, что продолжается расследование уголовного дела  в отношении  гражданина Беларуси  Александрова. Установлено, что он собирал деньги,  переданные в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL  для оплаты штрафов, услуг адвокатов и других расходов для тех,  кто участвовал в беспорядках.

Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты.
 Кроме того, установлены суммы гонораров  гражданину Беларуси Жданко как сотруднику "Радио Свобода"  с 2017  по 2020 год - они варьировались от 2 до 23 тысяч долларов в месяц. Суммарно ему было начислено  более 230 тысяч долларов США.




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Теги: Витебск
 
 
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Последние обыски у ряда подписчиков деструктивных каналов в очередной раз подтверждают: протесты финансировались из-за рубежа. КГБ и Следственный комитет...
 
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