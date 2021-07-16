Обыски у подписчиков деструктивных каналов подтверждают: протесты финансировались из-за рубежа

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У наиболее активных подписчиков таких телеграм-каналов, как "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON и других, в отношении которых имелась оперативная информация к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к уголовно-наказуемым деяниям - таким, как организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни.





Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты.

Последние обыски у ряда подписчиков деструктивных каналов в очередной раз подтверждают: протесты финансировались из-за рубежа. КГБ и Следственный комитет продолжают работу по выявлению радикально настроенных личностей - соцсети и мессенджеры мониторят спецслужбы. Уже сегодня следствие КГБ располагает данными схем финансирования.В ходе дальнейшего расследования была получена информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей так называемых независимых СМИ к теневому денежному обороту. В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси.Также в СК рассказали, что продолжается расследование уголовного дела в отношении гражданина Беларуси Александрова. Установлено, что он собирал деньги, переданные в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL для оплаты штрафов, услуг адвокатов и других расходов для тех, кто участвовал в беспорядках.Кроме того, установлены суммы гонораров гражданину Беларуси Жданко как сотруднику "Радио Свобода" с 2017 по 2020 год - они варьировались от 2 до 23 тысяч долларов в месяц. Суммарно ему было начислено более 230 тысяч долларов США.