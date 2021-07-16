ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Граждане Беларуси с 17 июля имеют возможность проезда ж/д транспортом в Калининградскую область

16.07.2021 17:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 17 июля граждане Беларуси имеют возможность проезда железнодорожным транспортом в Калининградскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В соответствии с постановлением Совмина от 14 июля 2021 года №401 сняты ограничения по пересечению госграницы Беларуси для следующих из страны на территорию Калининградской области ж/д транспортом без пересадок в пути следования граждан Беларуси, России и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси. Также для следующих с территории Калининградской области без пересадок в пути следования граждан РФ, Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории.

БЖД обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы) белорусским гражданам необходимо иметь шенгенскую визу.

В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Беларуси курсируют поезда №30/29 Калининград - Москва, №80/79 Калиниград - Санкт-Петербург и №360/359 Калиниград - Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и России.

При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и антисептические средства.

В БЖД напоминают, что с 10 июля белорусские граждане могут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".

В соответствии с постановлением Совмина №401 прибывающие в Беларусь граждане государств - членов ЕАЭС (в том числе России), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, также представляют отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".

Более подробную информацию о графике движения данных поездов, правилах и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра БЖД 105.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЖД обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы) белорусским...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси продлен срок приема документов в вузы от иностранных граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by