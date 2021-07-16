Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ после окончания регламентных работ на информационных сервисах МВД, проводимых с 8 по 15 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

В целях быстрого и качественного осуществления административных процедур регистрационные подразделения переведены на 12-часовой рабочий день без обеда и выходных. Графики приема и выдачи документов конкретных территориальных подразделений РЭО просят уточнять в каждом из них.

"Учитывая ожидаемое увеличение количества обращений в ближайшие дни, призываем при отсутствии острой необходимости отложить посещение регистрационных подразделений на более поздний период", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что срок обмена водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, осуществление регистрационных действий - до 10 рабочих дней.-0-