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Безопасность на двух колесах - ГАИ усилила контроль за мотоциклистами
16.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Столичная автоинспекция усилила контроль за мотоциклистами. До 26 июля стражи дорог проведут дополнительные рейды, чтобы предотвратить ДТП с участием мототранспорта. Сотрудники ГАИ останавливают водителей двухколесного транспорта, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы. Акция направлена не только на повышение дисциплинированности и культуры вождения, а также на предотвращение нарушений.
Водители мототранспорта и их пассажиры - одни из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Даже небольшое столкновение может привести к трагедии.
В Минске с начала года произошло 22 ДТП с участием мототранспорта, в которых 21 человек получил травмы и трое погибли.
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Столичная автоинспекция усилила контроль за мотоциклистами. До 26 июля стражи дорог проведут дополнительные рейды, чтобы предотвратить ДТП с участием...
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