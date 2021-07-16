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Безопасность на двух колесах - ГАИ усилила контроль за мотоциклистами

16.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичная автоинспекция усилила контроль за мотоциклистами. До 26 июля стражи  дорог проведут дополнительные рейды, чтобы предотвратить  ДТП с участием мототранспорта. Сотрудники ГАИ останавливают водителей двухколесного транспорта, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы. Акция направлена не только на повышение дисциплинированности и культуры вождения, а также на предотвращение нарушений.

Водители мототранспорта и их пассажиры - одни из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Даже небольшое столкновение может привести к трагедии.

В Минске с начала года произошло 22 ДТП с участием мототранспорта, в которых 21 человек получил травмы и трое погибли.




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Теги: Минск
 
 
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Столичная автоинспекция усилила контроль за мотоциклистами. До 26 июля стражи  дорог проведут дополнительные рейды, чтобы предотвратить  ДТП с участием...
 
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