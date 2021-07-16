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Благоустройство мест отдыха: песок на пляжах очищают специальные машины
16.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Специалисты Минского лесопаркового хозяйства столичным пляжам придают курортный вид. Зоны отдыха возле водоемов благоустраивают, каждый день убирают мусор на пляжах. Очищают также и песок на набережных. Для этого используют специальную уборочную машину.
В этом году специалисты лесопаркового хозяйства провели подсыпку как на городских, так и на пригородных пляжах. Всего привезли почти 13 тыс. кубометров. В следующем году работа по благоустройству пляжей будет продолжена.
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Специалисты Минского лесопаркового хозяйства столичным пляжам придают курортный вид. Зоны отдыха возле водоемов благоустраивают, каждый день убирают мусор на...
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