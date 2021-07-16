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Благоустройство мест отдыха: песок на пляжах очищают специальные машины

16.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Специалисты Минского лесопаркового хозяйства столичным пляжам придают курортный вид. Зоны отдыха возле водоемов благоустраивают, каждый день убирают мусор на пляжах.  Очищают также и песок на набережных. Для этого используют специальную уборочную машину.


  Своеобразный "мобильный пылесос" рыхлит и просеивает песок, достает  мусор с глубины 15-20 сантиметров.  


В этом году специалисты лесопаркового хозяйства провели подсыпку как на городских, так и на пригородных пляжах. Всего привезли почти 13 тыс. кубометров.  В следующем году работа по благоустройству пляжей будет продолжена.




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Специалисты Минского лесопаркового хозяйства столичным пляжам придают курортный вид. Зоны отдыха возле водоемов благоустраивают, каждый день убирают мусор на...
 
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