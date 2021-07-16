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Затяжная засуха и высокие температуры воздуха в Беларуси привели к пожароопасной ситуации в природных экосистемах
16.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Запрещено и частично ограничено посещение лесов в 18-ти районах Минской области.
Работники лесной охраны каждый день трудятся в усиленном режиме. Несколько раз в день обязательный объезд лесных массивов, формирование минерализованных (песчаных) полос. На случай возгорания укомплектованы химические станции.
В один из антипожарных рейдов отправился Илья Цветков (видео).
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Затяжная засуха и высокие температуры воздуха в Беларуси привели к пожароопасной ситуации в природных экосистемах
Запрещено и частично ограничено посещение лесов в 18-ти районах Минской области. Работники лесной охраны каждый день трудятся в усиленном режиме. Несколько...
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