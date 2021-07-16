Дебиторка и борьба с коррупцией обсуждались в Генпрокуратуре на встрече с представителем бизнеса

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуре прошла встреча с председателем высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андреем Копытком, участие в которой принял заместитель генпрокурора Сергей Хмарук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

На встрече обсуждались вопросы деятельности конфедерации, пути развития, проблемные аспекты применения налогового законодательства, в том числе в плане определения и корректировки налогооблагаемой базы.

В итоге выработаны направления для дальнейшего сотрудничества. Это касается исполнения законодательства в сфере развития предпринимательства, сокращения просроченной внешней дебиторской задолженности и контроля за деятельностью товаропроводящих сетей, а также противодействия коррупции.

"Запланировано оказать конфедерации помощь в организации и методическом обеспечении работы комиссии по противодействию коррупции", - отметили в Генпрокуратуре.-0-