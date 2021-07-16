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Дебиторка и борьба с коррупцией обсуждались в Генпрокуратуре на встрече с представителем бизнеса
16.07.2021 19:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуре прошла встреча с председателем высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андреем Копытком, участие в которой принял заместитель генпрокурора Сергей Хмарук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.
На встрече обсуждались вопросы деятельности конфедерации, пути развития, проблемные аспекты применения налогового законодательства, в том числе в плане определения и корректировки налогооблагаемой базы.
В итоге выработаны направления для дальнейшего сотрудничества. Это касается исполнения законодательства в сфере развития предпринимательства, сокращения просроченной внешней дебиторской задолженности и контроля за деятельностью товаропроводящих сетей, а также противодействия коррупции.
"Запланировано оказать конфедерации помощь в организации и методическом обеспечении работы комиссии по противодействию коррупции", - отметили в Генпрокуратуре.-0-
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В Генпрокуратуре прошла встреча с председателем высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства"...
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