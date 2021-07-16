Источник материала: БT

Резервные дни ЦТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания. В БГУ сертификаты выдают на географическом факультете. Все согласно эпидобстановке:...

Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания.В БГУ сертификаты выдают на географическом факультете. Все согласно эпидобстановке: маски, антисептики. Предусмотрели и социальную дистанцию - свою очередь ребята ждут на улице. Следят и за тем, чтобы избежать массового скопления людей. Вступительная кампания подготовила и нововведения. В этом году кроме паспорта и пропуска с отметкой "Тестирование прошел" необходимо при себе иметь аттестат или диплом.Те абитуриенты, которые не сдали ЦТ в основной период по уважительной причине (а таких 927 человек), смогут сделать это в резервные дни. Им сертификаты будут выдавать с 23 июля. Всего же на ЦТ в этом году были зарегистрированы более 62 тысяч человек.