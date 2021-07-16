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С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования

16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания. 

В БГУ сертификаты выдают на географическом факультете. Все согласно эпидобстановке: маски, антисептики. Предусмотрели и социальную дистанцию - свою очередь ребята ждут на улице. Следят и за тем, чтобы избежать  массового скопления людей.  Вступительная кампания  подготовила и нововведения. В этом году кроме паспорта   и пропуска с отметкой  "Тестирование прошел" необходимо при себе иметь аттестат или диплом. 

Резервные дни ЦТ

Те абитуриенты, которые не сдали ЦТ в основной период  по уважительной причине (а таких 927 человек),  смогут сделать это в резервные дни.  Им сертификаты будут выдавать с 23 июля. Всего же на ЦТ в этом году были зарегистрированы более 62 тысяч человек. 

 
 
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Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания.  В БГУ сертификаты выдают на географическом факультете. Все согласно эпидобстановке:...
 
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