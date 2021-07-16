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Бороться с пандемией сообща: Китай выделит $3 млрд на борьбу с COVID-19

16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Китай выделит 3 миллиарда долларов для помощи международному сообществу в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в ходе встречи  лидеров форума АТЭС заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.  Лидер государства отметил, что "всем обязательно  следует сплотиться во имя сотрудничества, вместе преодолевать трудности и сообща отстаивать прекрасное будущее и здоровье человечества". Китайское правительство также направит средства форуму  Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Финансовая помощь пойдет на создание фонда по борьбе с пандемией и восстановление экономики. Ранее Китай уже  предоставил развивающимся странам  500 миллион доз вакцин.
 
 
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Китай выделит 3 миллиарда долларов для помощи международному сообществу в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в ходе встречи  лидеров форума АТЭС заявил Председатель...
 
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