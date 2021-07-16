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Когда страна подвергается атаке, всегда наступают определенные ограничения. Законодатель должен всегда прописать какие, на какой срок. Если мы будем сравнивать наши законы с законами США, некоторых европейских стран, то у нас достаточно либеральное законодательство. Потому что там сразу наступают жесткие ограничения. Мы должны были устранить те правовые лакуны, которые у нас накопились к 2020 году. Мы видели, что работа шла уже давно. Это работа, которая несколько месяцев детального анализа ситуации, анализа иностранного законодательства. Того, что происходит у нас в стране. Право – это живой организм, право меняется вместе с ситуацией. Стало очевидно, что нам нужно вносить изменения в действия силовых структур, правоохранительных органов, СМИ. Тех сегментов, которые максимально задействованы в условиях внешнего воздействия. Все это мы можем назвать одним термином - это уроки августа 2020 года.

Это вообще не касается современного состояния. Вопрос на сегодня не стоит. Все прекрасно понимают, что ситуация стабилизировалась. Но этот закон обобщает наш опыт. Эти меры касаются введения ряда ограничений, ограничения касаются СМИ, интернета, работы зарубежных СМИ на нашей территории. Их почти 500 работало. До сих пор не можем мы разобраться с этой сетью, которая была.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты о поправках в законы о вопросах защиты суверенитета и конституционного строя Поправки в законы о вопросах защиты суверенитета и конституционного строя, которые вступили накануне, позволят гибко регулировать деятельность госорганов и...

Поправки в законы о вопросах защиты суверенитета и конституционного строя, которые вступили накануне, позволят гибко регулировать деятельность госорганов и других структур в условиях чрезвычайного и военного положения. Сегодня никто не говорит о введении особого правового режима, но государство должно быть готово к нестандартному развитию ситуации. Норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки 2020 года в Беларуси. При изменении документов законотворцы также опирались на зарубежное законодательство. Для чего нужны эти изменения - расширенное трактование законодательства сегодня нашему телеканалу рассказали ведущие эксперты.Также в случае чрезвычайного положения расширяется круг силовых органов, которые могут быть задействованы для пресечения беспорядков и обеспечения общественной безопасности. К ним теперь причастны спасатели, следователи, представители Департамента финансовых расследований и Комитета судебных экспертиз.