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Жеребьевка в фестивальном Витебске: представитель Беларуси Даниил Мышковец 17 июля выйдет на сцену под пятым номером
16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Концерты, пресс-конференции со звездами, презентации выставок, перформансы от мастеров уличного искусства - в таком ритме сегодня живет фестивальный Витебск. Особенным этот день стал и для участников международных конкурсов, уже состоялась жеребьевка взрослого состязания. Представитель Беларуси Даниил Мышковец уже завтра выйдет на сцену под пятым номером.
Все подробности у Марины Романовской.
Конкурсанты знают: вокальные состязания "Славянского базара" - это шаг на большую сцену. Представитель Беларуси Даниил Мышковец пишет стихи, увлекается дизайном и фото. Но больше всего любит музыку.
Участники конкурса посетили музей - усадьбу Репина "Здравнево"
Жеребьевка в фестивальном Витебске - это всегда зрелищно. И юбилейный год это только подтвердил. Участников конкурса исполнителей эстрадной песни пригласили в музей - усадьбу Репина "Здравнево". Для гостей "Славянского базара" здесь проводят ежедневные экскурсии. Новое для себя открыли и участники конкурса.
Уже завтра конкурсанты выйдут на сцену. У нашего Даниила Мышковца пятый номер. На юбилейном фестивале исполнится его давняя мечта - выступить в Витебске.
В первый конкурсный день исполнители споют мировые хиты. Возглавляет международное жюри народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.
В эти минуты в Витебске проходит жеребьевка детского музыкального конкурса. Под каким номером выступит представитель нашей страны Константин Мазуркевич, расскажем в "Панораме".
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Жеребьевка в фестивальном Витебске: представитель Беларуси Даниил Мышковец 17 июля выйдет на сцену под пятым номером
Концерты, пресс-конференции со звездами, презентации выставок, перформансы от мастеров уличного искусства - в таком ритме сегодня живет фестивальный Витебск. ...
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