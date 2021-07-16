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Жеребьевка в фестивальном Витебске: представитель Беларуси Даниил Мышковец 17 июля выйдет на сцену под пятым номером

16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Концерты, пресс-конференции со звездами,  презентации выставок,  перформансы от мастеров  уличного искусства - в таком ритме сегодня живет фестивальный Витебск.  Особенным этот день стал и для участников международных конкурсов, уже состоялась жеребьевка взрослого состязания. Представитель Беларуси Даниил Мышковец  уже завтра выйдет на сцену под пятым номером. 

Все подробности у Марины Романовской. 

Конкурсанты знают: вокальные состязания "Славянского базара" - это шаг на большую сцену. Представитель Беларуси Даниил Мышковец пишет стихи, увлекается дизайном и фото. Но больше всего любит музыку. 

Участники конкурса посетили музей - усадьбу Репина "Здравнево"

Жеребьевка в фестивальном Витебске - это всегда зрелищно. И юбилейный год это только подтвердил. Участников конкурса исполнителей эстрадной песни пригласили в музей - усадьбу Репина "Здравнево". Для гостей "Славянского базара" здесь проводят ежедневные экскурсии. Новое для себя открыли и участники конкурса. 

Уже завтра конкурсанты выйдут на сцену. У нашего Даниила Мышковца пятый номер. На юбилейном фестивале исполнится его давняя мечта - выступить  в Витебске.

В первый конкурсный день исполнители споют мировые хиты. Возглавляет международное жюри народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. 

В эти минуты в Витебске проходит жеребьевка детского музыкального конкурса. Под каким номером выступит представитель нашей страны Константин Мазуркевич, расскажем в "Панораме". 


 
Теги: Витебск
 
 
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Концерты, пресс-конференции со звездами,  презентации выставок,  перформансы от мастеров  уличного искусства - в таком ритме сегодня живет фестивальный Витебск. ...
 
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