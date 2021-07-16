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Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021". Масштабное мероприятие вновь подверглось провокациям со стороны Запада. Несмотря на волну критики и призывы отказаться от участия в фестивале, многие коллеги высказались в поддержку девушки. Ведь искусство и человеческие взаимоотношения должны оставаться вне политики.

Владимир Кацман, журналист (Украина):

Я расцениваю этот фестиваль как глоток свежего воздуха в душной атмосфере ненависти. Как кондиционер. Фестиваль - культура, спорт не должны становиться инструментом стравливанияЕще полгода назад Владимир Зеленский обнимался с тем, кого они называют диктатором, встречался на границе, говорил, что мы братские народы. А вдруг что-то поменялось, европейские политики сказали, что нас надо присоединить к санкциям против Беларуси, нашего соседа. И мы вдруг поменяли так резко ветер в другую сторону. Я этого не приемлю. Нельзя вбивать клин. Белорусы сами разберутся, если не будут вмешиваться, точно разберутся".



