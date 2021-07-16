﻿ Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021".. 21.by
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Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021".

16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021". Масштабное мероприятие вновь подверглось провокациям со стороны Запада. Несмотря на волну критики и призывы отказаться от участия в фестивале, многие коллеги высказались в поддержку девушки. Ведь искусство и человеческие взаимоотношения должны оставаться вне политики.

Владимир Кацман, журналист (Украина):  

Я расцениваю этот фестиваль как глоток свежего воздуха в душной атмосфере ненависти. Как кондиционер.   Фестиваль - культура,  спорт не должны становиться инструментом стравливанияЕще полгода назад Владимир Зеленский обнимался с тем, кого они называют диктатором, встречался на границе, говорил, что мы братские народы. А вдруг что-то поменялось, европейские политики сказали, что нас надо присоединить к санкциям против Беларуси, нашего соседа. И мы вдруг поменяли так резко ветер в другую сторону. Я этого не приемлю. Нельзя вбивать клин. Белорусы сами разберутся, если не будут вмешиваться, точно разберутся". 



 
Теги: Витебск
 
 
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Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021". Масштабное мероприятие вновь подверглось...
 
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