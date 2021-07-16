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Кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что дальше обсудят в "Клубе редакторов"?
16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Динамика развития событий в стране и мире рождает принципиально новые вызовы. Вопросы безопасности, общественной и личной, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".
Когда радикалы перешли красную черту, кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что будет дальше? Аналитика из первых уст от тех, кто уже столкнулся с попыткой физического устранения.
А также - очередная порция сливов переписки польского руководства, переполох в стане иноагентов и традиционная подборка фейков прозападной пропаганды. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".
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Динамика развития событий в стране и мире рождает принципиально новые вызовы. Вопросы безопасности, общественной и личной, обсуждают эксперты и гости "Клуба...
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