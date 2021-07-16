ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что дальше обсудят в "Клубе редакторов"?

16.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Динамика развития событий в стране и мире  рождает принципиально новые вызовы.  Вопросы безопасности,  общественной и личной,  обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Когда радикалы перешли красную черту, кто стоит за спиной  организаторов актов устрашения  и что будет дальше? Аналитика из первых уст  от тех, кто уже столкнулся с попыткой физического устранения.

А также - очередная порция сливов  переписки польского руководства,  переполох в  стане иноагентов  и традиционная подборка фейков прозападной пропаганды. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамика развития событий в стране и мире  рождает принципиально новые вызовы.  Вопросы безопасности,  общественной и личной,  обсуждают эксперты и гости "Клуба...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали айтишника, который собирал личные сведения о милиционерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by