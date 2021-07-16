Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что дальше обсудят в "Клубе редакторов"? Динамика развития событий в стране и мире рождает принципиально новые вызовы. Вопросы безопасности, общественной и личной, обсуждают эксперты и гости "Клуба...

Динамика развития событий в стране и мире рождает принципиально новые вызовы. Вопросы безопасности, общественной и личной, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".Когда радикалы перешли красную черту, кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что будет дальше? Аналитика из первых уст от тех, кто уже столкнулся с попыткой физического устранения.А также - очередная порция сливов переписки польского руководства, переполох в стане иноагентов и традиционная подборка фейков прозападной пропаганды. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".