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Легендарной "катюше" - 80

16.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любопытный факт в копилку эрудитам и всем, для кого история не просто школьный предмет. Легендарной "катюше" - грозному советскому оружию, которое приводило в ужас гитлеровцев, - 80 лет. В честь юбилея в  субботу в Орше пройдут праздничные мероприятия. Еще в  1941-м дебютный выстрел знаменитой "катюши" из семи минометных установок (а это  одномоментно 112 ракет) буквально изрешетил железнодорожные подходы станции Орша, на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и новом, ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть". 


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Любопытный факт в копилку эрудитам и всем, для кого история не просто школьный предмет. Легендарной "катюше" - грозному советскому оружию, которое приводило в ужас...
 
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