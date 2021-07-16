Источник материала: БT

Любопытный факт в копилку эрудитам и всем, для кого история не просто школьный предмет. Легендарной "катюше" - грозному советскому оружию, которое приводило в ужас гитлеровцев, - 80 лет. В честь юбилея в субботу в Орше пройдут праздничные мероприятия. Еще в 1941-м дебютный выстрел знаменитой "катюши" из семи минометных установок (а это одномоментно 112 ракет) буквально изрешетил железнодорожные подходы станции Орша, на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и новом, ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть".





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