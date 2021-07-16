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У "Славянского базара" юбилей - 30 лет!

16.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Есть в нашей жизни незыблемые традиции, которые вне политики, вне государственных границ и разных убеждений. Одна из таких сплетает воедино миллионы сердец в одну большую семью - фестивальную. 

Юбилейный, тридцатый "Славянский базар" накануне открыли в Витебске. Поздравить фестиваль с такой громкой датой и эпохальной вехой в истории по традиции приехал  Президент Беларуси. За эти годы сцена Летнего амфитеатра стала счастливым билетом для многих молодых исполнителей, чьи имена теперь уже известны во всем мире. И, приезжая уже в статусе звезд,  быть здесь  для них знак высокого признания и, конечно, благодарности за то, что когда-то фестиваль воплотил их мечту. Эта концертная площадка действительно для многих стала родным домом. А для тысяч зрителей "Славянский базар" - это то, без чего невозможно представить летом Витебск. Это фестиваль, который должен жить. 

Учитывая последние веяния, пытались подпортить праздник, в том числе боты в соцсетях атаковали артистов просьбами не приезжать.  Но, как говорится, не дождетесь.  Праздник состоялся при полном аншлаге. Церемония открытия получилась очень яркой и зажигательной. О празднике единства - Илона Красутская. 

Витебск сейчас живет "Славянским базаром".  Уже три десятилетия мосты дружбы и славянского единства объединяют многие народы. Сюда приезжают именно за атмосферой. Гости специально берут отгулы и отпуска, ведь этот город  гуляет до утра.

"Славянский базар" объединяет

Витебская земля скрепила славянский мир музыкой.  Родина  Шагала, мелодии, знакомые с детства, уже три десятилетия не оставляют равнодушными и новых, и самых преданных поклонников фестиваля. 

Каждый гость с закрытыми глазами знает дорогу  к  знаменитым торговым рядам и городу мастеров.  Народные умельцы на этот раз  приехали даже из Индии. Можно сказать, сейчас они тоже на гастролях. До Витебска многие представляли свою продукцию на фестивале в Александрии.  Здесь, кажется, можно найти абсолютно все: натуральные продукты с собственных подворий, изделия из дерева и металла, одежду.  Правда, на некоторые модели очень сложно  смотреть в такую-то жару. Но настоящие шопоголики знают: скидки здесь так же высоки, как градус на улице.  

Легендарное приветствие  на трех славянских языках: "Говорит и показывает Витебск" - без него  невозможно представить ни одно открытие "Славянского  базара". Если вспомнить историю фестиваля, на заре его было много предложений устроить ежегодные гастроли: открывать в разных странах и городах. Но глава белорусского государства настоял на обратном. Все-таки у фестиваля должна быть своя прописка. И у нас получилось сохранить этот праздник, который сейчас объединяет многие народы. 


У "Славянского базара" юбилей - 30 лет!

Новая звезда на фестивальной аллее

Состав концерта-открытия еще задолго наделал много шума. Афиши пришлось перепечатать. Сказалась и пандемия. Не увидели зрители на сцене в день открытия  и Николая Баскова. Он успел получить именную звезду, но вечером из-за плохого самочувствия был вынужден покинуть Витебск. 

Попытки оставить фестиваль незамеченным провалились

Некоторые артисты, поддавшись влиянию, политизировали ситуацию и отказались от участия. Впрочем, это их право. Тем не менее все попытки умалить значение фестиваля или оставить его незамеченным провалились. 

Боты атаковали артистов в соцсетях.  Певица Слава,  частая гостья в Беларуси, считай, предельно конкретно ответила за всех. Задача артиста  создавать хорошее настроение и отвлекать от проблем, а не затягивать в них.  


У "Славянского базара" юбилей - 30 лет!


Для многих артистов Летний амфитеатр когда-то стал стартовой площадкой в творчестве,  и спустя столько лет действительно родной. Некоторые артисты, как, например, Елена Ваенга, приехали даже с родителями. 

Три десятилетия витебская сцена по-прежнему радует своих зрителей россыпью звезд. Только на официальном старте форума хиты исполнили  почти семь десятков артистов. Гости в представлении не нуждаются.

Невзирая на расстояния, искусство нас объединяет, дает вдохновение и силы. Со сцены Летнего амфитеатра артисты разных национальностей и культур поют об одном - о любви, мире и единстве, которых нам сейчас так не хватает. Наверное, у каждого человека, народа должно быть место, где собираются под одной крышей, звучат душевные разговоры и песни. В июле прописка известна: Витебск, Летний амфитеатр. 


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Теги: Витебск
 
 
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Есть в нашей жизни незыблемые традиции, которые вне политики, вне государственных границ и разных убеждений. Одна из таких сплетает воедино миллионы сердец в одну...
 
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