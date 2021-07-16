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Пятничный фестивальный день стал особенно волнительным для участников детского и взрослого вокальных конкурсов. Сегодня состоялась жеребьевка. Беларусь на музыкальном состязании представляют Даниил Мышковец и Константин Мазуркевич. Уже завтра исполнители выступят перед жюри и зрителями. Насыщен день и проектами Союзного государства. Презентация выставок, круглый стол, конференция. В мероприятиях принял участие и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Из фестивального Витебска репортаж Марины Романовской.

Фест уличного искусства "На семи ветрах"

Мосты, улицы, скверы, площади, а в этом году еще и водную гладь Западной Двины яркими представлениями украшают участники феста "На семи ветрах". Для того чтобы увидеть шоу, не нужен входной билет.

Во время "Славянского базара" улицы Витебска никогда не пустуют. В центре города расположены торговые ряды, изделия ручной работы презентуют лучшие мастера. Стать участником праздника можно, просто прогуливаясь по городу: здесь оживают скульптуры, а уличные музыканты заряжают эмоциями.















Одна из фестивальных традиций - дождь. Он неизменный спутник "Славянского базара в Витебске". Во время тридцатого форума на улице плюс 32! Выручили спасатели - устроили дождь по расписанию. У бодрящего перформанса много поклонников.

Международный танцевальный проект на "Славянском базаре"

Разные стили и направления, яркие костюмы и макияж. На сцене концертного зала "Витебск" публику сегодня зажгли участники Dream Dance Fest. Лучшим танцорам фестивальный Витебск аплодирует уже в третий раз.

Всю фестивальную неделю гостям, как и журналистам, не до сна. Кстати, увидеть праздник глазами фотокора на юбилейном форуме может каждый. Лучшие снимки документального проекта презентуют в день закрытия. А пока впечатлениями о фестивале делятся артисты.

Так ярко многие звезды эстрады горят именно благодаря "Славянскому базару". Победа в конкурсах - детском и взрослом - это путь на большую сцену. И сегодня у участников музыкальных состязаний ответственный день. Жеребьевка взрослого конкурса впервые прошла в музее-усадьбе Репина "Здравнево".















Представитель Беларуси Даниил Мышковец выйдет на сцену под пятым номером. Любит музыку, пишет стихи, увлекается дизайном и фото. Юбилейный фестиваль исполнил его мечту выступить перед жюри и зрителями "Славянского базара".

Перед тем как вытянуть заветный номер, участники детского конкурса окунулись в сказочное путешествие. Наш Костя Мазуркевич споет под номером пять в первый конкурсный день, а во второй - под номером 10.















Проекты Союзного государства в фестивальном Витебске

Наполнен фестивальный день и проектами Союзного государства. На выставках гостей фестиваля знакомят с традициями золотого шитья и особенностями хохломского промысла. О традициях фестивальных говорили за круглым столом, а молодежь Беларуси и России обсудила совместные проекты.

Красивым завершением фестивального дня станет концерт Союзного государства. А ночью артисты вместе с шеститысячным залом исполнят золотые хиты.





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