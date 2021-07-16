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В Витебске торжественно открыли участок дороги на улице Гагарина

16.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он связывает центр города с транзитной магистралью на Псков и Санкт-Петербург. В мероприятии принял участие премьер-министр. Узкая однополоска сдерживала поток машин. По поручению Президента этот инвестпроект реализовали.  Причем в короткий срок - за год. Лучшим инженерам и рабочим сегодня вручили благодарности. Их работа - это три полосы для движения в каждом направлении, велодорожки и новое разворотное кольцо для трамваев.

Быть конкурентоспособным на рынках и повышать эффективность производства призван новый инвестпроект на Belwest . Амбициозные планы у Витебской бройлерной птицефабрики. Масштабная программа по строительству новых цехов и линии сушки и сортировки семян. Сегодня обсуждали источники финансирования, чтобы увеличить объемы с 60 тысяч тонн до 90. 

Также журналисты спросили у премьера о взаимодействии с Россией. Началась ли работа по выработке совместного плана действий  против западных санкций? Такое поручение правительствам двух стран дали президенты. 

Премьер, не раскрывая пока детально суть плана, отметил, что Россия тоже подвергается санкционному давлению, в противодействии которому уже наработан богатый опыт.


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Он связывает центр города с транзитной магистралью на Псков и Санкт-Петербург. В мероприятии принял участие премьер-министр. Узкая однополоска сдерживала поток...
 
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