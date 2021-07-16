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Бобруйск принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокi"

16.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cеминары  по продвижению национальных брендов,  круглые столы,  творческие встречи. Культурно-спортивный фестиваль  "Вытокі. Крок да Алімпа"  принимает Бобруйск. Сегодня молодежная площадка  в театре  Дунина-Марцинкевича собрала ценителей народного творчества. Открылся литературно-музыкальный салон.  В эти минуты начинается концерт органной музыки. А вот "Бобруйск-Арена"  уже в предвкушении большого субботнего спортивного праздника. 

Алексей Корней, ведущий специалист Национального олимпийского комитета Беларуси:

Будет очень много различных сюрпризов. В первую очередь - это большой спортивный олимпийский квест, в котором будет более 30 видов спорта. Многие смогут насладиться таким редким видом спорта, как мотобол. Каждый ребенок и взрослый может попробовать свои силы в этих видах спорта, и те ребята, которые пройдут олимпийский квест, получат обязательно приз Олимпийского комитета. Это специальные часы-трекер. Всех-всех гостей Бобруйска приглашаем.Старт в субботу  в 13 часов. На площадке арены развернется большая ярмарка с фуд-кортами. А вечером - концерт звезд. Организаторы обещают: будет интересно.


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Теги: Минск
 
 
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Cеминары  по продвижению национальных брендов,  круглые столы,  творческие встречи. Культурно-спортивный фестиваль  "Вытокі. Крок да Алімпа"  принимает Бобруйск....
 
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