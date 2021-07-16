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Маршруты выставочных площадок Минска в выходные дни - в рубрике "Променад"
16.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе только голосами хедлайнеров, но и культурной программой интригует фестивальный Витебск. Областной краеведческий - место притяжения коллекционеров. На локации филателистические собрания из 80 коллекций. А в концертном зале настоящий арт-хаос: микс живописи и фотоискусства. Есть в афише и пункт, который заинтересует столичного зрителя. В музистории белорусского кино запустили марафон анимации авторства национальной киностудии. До начала августа планируют показать сразу 8 мультфильмов. Какие маршруты подготовили выставочные площадки Минска - узнаем вместе в рубрике "Променад" (видео).
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Не только голосами хедлайнеров, но и культурной программой интригует фестивальный Витебск. Областной краеведческий - место притяжения коллекционеров. На локации...
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