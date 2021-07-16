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Жук: радикализация оппозиции говорит о том, что она не пользуется поддержкой у белорусов

16.07.2021 22:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикализация оппозиции говорит о том, что она не пользуется поддержкой у белорусов. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если появился террор, терроризм против политиков, журналистов - это свидетельствует лишь о том, что у людей, которые это организовывают нет поддержки у большинства в обществе. Если бы была поддержка, это было бы не нужно", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Глава медиахолдинга убежден, что на подобные преступления люди могут пойти только ради денег. "Все конкретными людьми делалось за конкретные деньги. Поверьте мне, не обошлось там без денег. Никто за убеждения коктейль Молотова ночью на участок, где живут люди, не бросает (имеется в виду попытка поджога дома депутата Олега Гайдукевича. - Прим. БЕЛТА)", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Если появился террор, терроризм против политиков, журналистов - это свидетельствует лишь о том, что у людей, которые это организовывают нет поддержки у большинства...
 
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