ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

При пересечении белорусской границы с 17 июля вводятся изменения - ГПК

16.07.2021 22:49 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советом Министров Беларуси расширен перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период COVID-19, а также уменьшен срок самоизоляции при въезде в страну. Документ вступает в силу с 00:00 17 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"С завтрашнего дня установленный постановлением правительства №624 порядок пересечения границы Республики Беларусь в условиях COVID-19 претерпит ряд изменений, которые уже опубликованы на интернет-портале Госпогранкомитета", - рассказали в ведомстве.

Среди нововведений: уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней, освобождение пребывающих лиц от самоизоляции при наличии сертификата о проведенном курсе вакцинации от COVID-19, возможность представления ПЦР-теста в системе "Путешествую без COVID-19". Кроме того, разрешен безвизовый въезд иностранцев на 5 дней для вакцинации, а также разрешен выезд за границу гражданам Беларуси к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное (не чаще одного раза в 6 месяцев).

В числе новаций - разрешение выезда иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев) и разрешение выезда гражданам Беларуси, иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России на территорию Калининградской области России железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

"Исчерпывающая информация о порядке пересечения белорусской границы в условиях COVID-19 размещена в спецразделе нашего интернет-портала", - добавили в ГПК. - 0-.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С завтрашнего дня установленный постановлением правительства №624 порядок пересечения границы Республики Беларусь в условиях COVID-19 претерпит ряд изменений,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Легендарной "катюше" - 80
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by