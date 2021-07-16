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Марков: для Европы терроризм - это нормально, если он происходит в отношении неподконтрольных стран

16.07.2021 23:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Европы терроризм - это нормально, если он происходит в отношении стран, с которыми она не согласна. Такое мнение высказал руководитель ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Марат Марков напомнил, что 30 июня в ООН была принята резолюция, определяющая план борьбы с терроризмом на ближайшие два года. Стратегия нацеливает государства на предотвращение финансирования террористов, лишение их доступа к оружию массового уничтожения, а также на принятие мер, направленных на устранение условий, подпитывающих терроризм. "Все согласились с этим посылом. Пункт 26 этой резолюции говорит: либо суди, либо выдай", - отметил руководитель телеканала.

В то же время он обратил внимание, что страны ЕС, в частности, Германия не желают выдавать Беларуси граждан, которые обвиняются в терроризме и организации террористических актов в стране. Реакции на запрос Беларуси вообще никакой не последовало.

"То есть, получается, мы столкнулись с новой международной реакцией, когда страны, которые, по идее, должны бороться с терроризмом и, более того, неоднократно озвучивали, что терроризм является общемировой проблемой и с ней необходимо бороться сообща (они же приезжали сюда и работали с нашими силовыми структурами на протяжении многих лет), сейчас не просто стыдливо замолчали. Они, по сути, обозначили, что терроризм - это нормально, если это происходит в отношении стран, с которыми Европа не согласна", - подчеркнул Марат Марков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель ОНТ Марат Марковобратил внимание, что страны ЕС, в частности, Германия не желают выдавать Беларуси граждан, которые обвиняются в терроризме и...
 
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