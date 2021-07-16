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Дипломы Постоянного комитета Союзного государства вручили артистам России и Беларуси в Витебске

16.07.2021 23:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На концерте Союзного государства, проходящего во время "Славянского базара", творческим коллективам и артистам России и Беларуси госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев вручил дипломы Постоянного комитета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

За многолетний вклад в организацию и проведение международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" диплом Постоянного комитета Союзного государства вручили заслуженному коллективу - Президентскому оркестру Республики Беларусь. Награду получил главный дирижер оркестра Виталий Кульбаков, а в дополнение к ней - новый телевизор.

За личный творческий вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей наградили генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирину Великанову.

За многолетний вклад в организацию и проведение международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", укрепление белорусско-российских культурных связей диплом вручили заместителю генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольге Шлягер.

За личный творческий вклад и укрепление белорусско-российских культурных связей награды удостоена заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

За организацию и проведение мероприятий Союзного государства в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" награжден главный звукорежиссер центра культуры "Витебск" Руслан Стабровский.

За личный творческий вклад и укрепление белорусско-российских культурных связей награду получила народная артистка России Лариса Долина.

За вклад в организацию и проведение "Славянского базара" диплом вручили заслуженному коллективу Республики Беларусь ансамблю танца, музыки и песни "Белые росы". Награду от лица коллектива получила его художественный руководитель заслуженная артистка Беларуси Вера Войнова.

За укрепление российско-белорусских культурных связей награжден руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" народный артист Советского Союза Юрий Башмет. К сожалению, сам Юрий Башмет не смог прибыть на фестиваль из-за плотного рабочего графика, но прислал видеоприветствие, в котором рассказал, как для него дорог и значим "Славянский базар".

Также теплые слова признательности выразила Вера Войнова. Она отметила, что на протяжении трех десятков лет коллектив, которым она руководит, сталкивался с поистине белорусским радушием и гостеприимством на легендарной витебской сцене.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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За многолетний вклад в организацию и проведение международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" диплом Постоянного комитета Союзного государства...
 
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