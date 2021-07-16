В КГБ и СК объяснили, почему проходят обыски и задержания

КГБ вместе с другими ведомствами продолжают комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц. Об этом сообщил сегодня замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, «Буслы ляцяць», Exomon и других, в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика», – цитирует Бычека БЕЛТА .

По его словам, есть доказательства причастности некоторых лиц к противоправным действиям – организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, участие в них (ст.324 УК) и разжигание социальной вражды или розни (ст130 УК).

Тем временем представитель СК Владимир Шишко заявил, что органы подозревают ряд НГО и СМИ в причастности к теневому движению денег. По этой причине проводятся обыски в офисах НГО и медиа и по месту жительства их сотрудников.

Шишко утверждает, что у следствия есть достоверная информация о причастности этих людей «к теневому движению значительных финансовых средств».

В Следственном комитете полагают, что деньги шли на финансирование протестов: оплату штрафов, семинары «по вопросам противодействия правоохранительным органам» и т. д. Шишко упомянул и медиаменеджера Андрея Александрова, который обвиняется в финансировании протестов. По данным СК, Александров помогал оплачивать штрафы протестующим. Деньги передавали представители фондов BY_help и BYSOL.

Следствие установило не менее 700 фактов такой оплаты. Эта деятельность, по словам Шишко, была направлена "на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а именно основным национальным интересам страны в политической сфере", - передает также БЕЛТА.

Ранее

Напомним, 14-15 июля по всей Беларуси прокатилась волна обысков у десятков людей, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. Большая часть из них - правозащитники.

Сегодня, 16 июля, силовики пришли к 11 сотрудникам «Белсата: Галине Абакунчик, Глебу Лободенко, Игорю Ильяшу, Павлу Можейко, Алексею Кайрису, Анне Голете и другим, а также к Валентину Жданко и Инне Студинской из «Радыё Свабода». Были проведены обыски, некоторых задержали и увезли.