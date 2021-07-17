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Картина дня: День Союзного государства на "Славянском базаре", выдача сертификатов ЦТ и потоп века в ФРГ
17.07.2021 09:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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СЕГОДНЯ
Анонсы на 17-18 июля
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На площадке Верхнего города в Минске 17 июля пройдет фестиваль "Классика у ратуши". На мероприятии прозвучат лучшие образцы музыкальной классики XVIII-XX столетий - произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Чайковского, Огинского и других композиторов.
Мероприятие с музыкальной программой "Вечерняя звезда" 17 июля пройдет в музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска в рамках проекта "Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе".
Праздничный концерт "В ритме БГУ" пройдет 17 июля с 14.30 до 15.30 в торговом центре "Столица".
Велопробег, приуроченный к Году народного единства, пройдет 17 июля в Слуцком районе.
Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
18 июля
В Республике Беларусь - День металлурга.
Международный день Нельсона Манделы.
125 лет назад родился Волынчик Антон Михайлович, белорусский хоровой дирижер, композитор, заслуженный деятель культуры Беларуси (1964). В 1935 году окончил Высшие музыкальные курсы Варшавской консерватории при Кременецком музыкальном лицее. Преподавал пение в Клецкой и Новогрудской гимназиях, создавал любительские хоры. С 1947 года хормейстер Молодечненского областного ансамбля песни и танца "Неман", в 1965-1971 годах руководитель Гродненской народной хоровой капеллы учителей, одновременно в 1961-1976 годах заведующий кафедрой Гродненского педагогического института. Автор хоров и песен на стихи Я.Купалы, Я.Коласа, К.Буйло и др. Умер в 1985 году.
100 лет назад родился Гленн Джон Хершел, первый американец, совершивший орбитальный космический полет (20 февраля 1962 года). Умер в 2016 году.
19 июля
80 лет назад родилась Мохнач Нинель Николаевна, белорусский философ, кандидат философских наук (1974). В 1954 году окончила БГУ. Работала в Институте философии и права АН Беларуси. Автор научных трудов по проблемам национально-освободительного движения, общественно-политической и философской мысли Беларуси конца XVIII - I пол. XIX века, становления национального самосознания, истории, культуры и этики. Один из авторов "Очерков истории философской и социологической мысли Беларуси (до 1917 года)" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умерла в 1995 году.
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Картина дня: День Союзного государства на "Славянском базаре", выдача сертификатов ЦТ и потоп века в ФРГ
ВЧЕРА Картина дня. 16 июля На XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошел День Союзного государства....
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