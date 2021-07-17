Дожди и до +34°С ожидаются в Беларуси 18 июля

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов ожидается в Беларуси 18 июля - объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем местами сильные дожди, возможен град. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса выше нуля, днем будет от плюс 26 по северо-западу до 34 на юго-востоке.-0-

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