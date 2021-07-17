ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты

17.07.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси ввело запрет на платные посреднические услуги при записи на исследование на инфекцию COVID-19 в организациях государственной системы здравоохранения. Речь о ПЦР-тестировании для граждан, выезжающих за пределы Беларуси. Приказ Минздрава №880 подписан 16 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Официальный Минздрав".

В документе отмечено, что организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на COVID-19 платно, должны заключать договоры именно с гражданином, выезжающим за пределы страны. Если же речь о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить от туроператора список выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата вылета, дата, к которой необходимо получить результаты тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица, другая информация. Договор об оказании платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности.

Оплатить исследование на инфекцию COVID-19 (в том числе по ЕРИП или другим способом) могут непосредственно физические лица, получающие данную услугу по действующему прейскуранту организаций государственной системы здравоохранения.

Сейчас ПЦР-исследования для граждан, выезжающих из Беларуси, проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документе отмечено, что организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на COVID-19 платно, должны заключать договоры именно с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и до +34°С ожидаются в Беларуси 18 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by