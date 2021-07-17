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Все желающие могут присоединиться к республиканскому автопробегу "За единую Беларусь" по маршруту Минск - Витебск

17.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Славянский базар" - главное культурное событие года. Сегодня там пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Патриоты Беларуси приглашают всех желающих присоединиться к  республиканскому автопробегу "За единую Беларусь" по маршруту Минск - Витебск. Стартовала колонна в 7 утра с парковки возле торгового центра "Корона" (Уручье). Все желающие смогут поучаствовать в молодежном арт-параде, в церемонии открытия фестиваля "Зажигает молодежь", молодежном open air. Ярким завершением станет праздничный салют. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Славянский базар" - главное культурное событие года. Сегодня там пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Патриоты Беларуси приглашают всех...
 
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