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Все желающие могут присоединиться к республиканскому автопробегу "За единую Беларусь" по маршруту Минск - Витебск
17.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Славянский базар" - главное культурное событие года. Сегодня там пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Патриоты Беларуси приглашают всех желающих присоединиться к республиканскому автопробегу "За единую Беларусь" по маршруту Минск - Витебск. Стартовала колонна в 7 утра с парковки возле торгового центра "Корона" (Уручье). Все желающие смогут поучаствовать в молодежном арт-параде, в церемонии открытия фестиваля "Зажигает молодежь", молодежном open air. Ярким завершением станет праздничный салют.
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Все желающие могут присоединиться к республиканскому автопробегу "За единую Беларусь" по маршруту Минск - Витебск
"Славянский базар" - главное культурное событие года. Сегодня там пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Патриоты Беларуси приглашают всех...
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