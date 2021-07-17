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Несмотря на попытки пятой колонны дестабилизировать обстановку на "Гродно-Азоте", раскачать сотрудников для забастовки и покрыть предприятие множеством фейков, ни дня завод не простаивал по непроизводственной причине. Коллектив не допусти ни на один процент снижения объемов выпускаемой продукции. За пять месяцев этого года наблюдается рост рентабельности, увеличились экспортные поставки.



Об этом в эксклюзивном интервью АТН рассказал губернатор Гродненской области Владимир Караник. Что же касается санкций, введенных коллективным Западом, то, по словам Владимира Караника, они не должны серьезным образом повлиять на валовый региональный продукт.



О санкциях, фейках, хейтерах, проблемах и перспективах развития Гродненского региона. Острые вопросы и самые неожиданные ответы от губернатора Гродненской области Владимира Караника. Смотрите сегодня в проекте "Вопрос номер один" в 19:00 на "Беларусь 1".











