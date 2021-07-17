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О санкциях, фейках, хейтерах, проблемах и перспективах развития Гродненского региона Владимир Караник расскажет в проекте "Вопрос номер один"
17.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на попытки пятой колонны дестабилизировать обстановку на "Гродно-Азоте", раскачать сотрудников для забастовки и покрыть предприятие множеством фейков, ни дня завод не простаивал по непроизводственной причине. Коллектив не допусти ни на один процент снижения объемов выпускаемой продукции. За пять месяцев этого года наблюдается рост рентабельности, увеличились экспортные поставки.
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О санкциях, фейках, хейтерах, проблемах и перспективах развития Гродненского региона Владимир Караник расскажет в проекте "Вопрос номер один"
Несмотря на попытки пятой колонны дестабилизировать обстановку на "Гродно-Азоте", раскачать сотрудников для забастовки и покрыть предприятие множеством фейков,...
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