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Минздрав запретил платные посреднические услуги по записи на ПЦР-исследования в системе госмедицины

17.07.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 июля. В Министерстве здравоохранения 16 июля подписан приказ о запрете использовать посредников при записи на платные исследования на инфекцию COVID-19 в организациях государственной системы здравоохранения. Речь идет о проведении ПЦР-тестирования для граждан, выезжающих за пределы страны, говорится в сообщении ведомства.

Организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на инфекцию COVID-19 на платной основе, должны заключать договоры непосредственно с гражданином, выезжающим за рубеж.

В случае сотрудничества с туристическими операторами, необходимо получить от них список выезжающих лиц. В нем должны быть указаны Ф.И.О. гражданина, дата вылета, дата, к которой необходимо получение результатов тестирования, документы, подтверждающие вылет, и др. Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности.

Оплатить исследование на COVID-19, в том числе безналичным путем, могут непосредственно физические лица по прейскуранту организаций государственной системы здравоохранения.

Сейчас ПЦР-исследования для граждан, выезжающих за пределы страны, проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 июля. В Министерстве здравоохранения 16 июля подписан приказ о запрете использовать посредников при записи на платные исследования на инфекцию COVID-19 в...
 
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Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты
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