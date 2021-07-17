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Минздрав запретил платные посреднические услуги по записи на ПЦР-исследования в системе госмедицины
17.07.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 17 июля. В Министерстве здравоохранения 16 июля подписан приказ о запрете использовать посредников при записи на платные исследования на инфекцию COVID-19 в организациях государственной системы здравоохранения. Речь идет о проведении ПЦР-тестирования для граждан, выезжающих за пределы страны, говорится в сообщении ведомства.
Организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на инфекцию COVID-19 на платной основе, должны заключать договоры непосредственно с гражданином, выезжающим за рубеж.
В случае сотрудничества с туристическими операторами, необходимо получить от них список выезжающих лиц. В нем должны быть указаны Ф.И.О. гражданина, дата вылета, дата, к которой необходимо получение результатов тестирования, документы, подтверждающие вылет, и др. Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности.
Оплатить исследование на COVID-19, в том числе безналичным путем, могут непосредственно физические лица по прейскуранту организаций государственной системы здравоохранения.
Сейчас ПЦР-исследования для граждан, выезжающих за пределы страны, проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.
БелаПАН.
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Минск, 17 июля. В Министерстве здравоохранения 16 июля подписан приказ о запрете использовать посредников при записи на платные исследования на инфекцию COVID-19 в...
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