Новые правила выезда из Беларуси, Калининград, погода. Темы субботы

Железнодорожное сообщение между Беларусью и Калининградом открывается с субботы, 17 июля. На границе с Литвой снова задержали более 100 нелегальных мигрантов.

Собрали информацию об этом и других событиях в Беларуси и мире за 16-17 июля. Будем дополнять.

Из Беларуси в Калининград и обратно

С сегодняшнего дня из Беларуси в Калининград и обратно можно попасть по железной дороге, о чем сообщает пресс-центр БЖД.

«В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Республики Беларусь курсируют поезда №30/29 Калининград-Москва, №80/79 Калининград-Санкт-Петербург и №360/359 Калининград-Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации», - отметили в БЖД.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2021 г. №401 сняты ограничения по пересечению государственной границы Республики Беларусь для Следующих из Беларуси в Калининградскую область РФ и обратно жд-транспортом без пересадок белорусов, россиян и иностранцев с разрешением на ПМЖ и ВМЖ в нашей стране.

Пассажирам нужна шенгенская виза, так как для поезд курсирует через Литву.

Правила выезда

16 июля вечером Совмин опубликовал изменения в постановление – и уже сегодня начинают действовать новые правила выезда. Так, теперь выехать из страны без дополнительных оснований можно будет и по временному виду на жительство. Правда, «лимит» на выезд сохраняется: не чаще одного раза в 6 месяцев. Раньше покинуть страну без дополнительных документов могли только владельцы постоянных видов на жительство, временное разрешение на проживание таким основанием не являлось.

Снова нелегалы

Тем временем, литовские пограничники сообщают, что снова задержали нелегальных мигрантов, вторые сутки подряд – более ста. 16 июля – 121, накануне – 107. Всего с начала июля было задержано 1362 нелегалов. Общее количество с начала года на данном участке - 2023, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год.

«Белоруснефть» выходит из «Белнефтехима»

В пятницу стало известно, что производственное объединение «Белоруснефть» выходит из состава концерна «Белнефтехим». Об этом говорится в указе президента № 275 от 16 июля. Документ вступает в силу с момента опубликования на Национальном правовом портале — 17 июля.

Также в указе прописано, что теперь назначать и снимать с должности председателя можно только по согласованию с президентом. Напомним, 3 июля США ввели санкции против 9 белорусских предприятий, в число которых входит и «Белнефтехим».

Санкции делают невозможными любые операции с предприятиями или их дочерними компаниями, если доля концерна в них более 50%.

Ермакова уходит из Белгазпромбанка

Днем 16 июля в Сети появилась информация о том, что Надежда Ермакова покидает пост председателя правления Белгазпромбанка. Она подтвердила kp.by, что у нее закончился контракт. Теперь она будет заниматься общественной работой в Белорусском союзе женщин.

Надежда Ермакова была главой временной администрации по управлению Белгазпромбанком, которую ввел Нацбанк Беларуси с 15 июня до 10 декабря 2020 года. До этого управлял банком претендент в кандидаты президента на выборах 2020 года Виктор Бабарико.

Аномальная жара

На субботу и воскресенье объявили оранжевый уровень опасности. Температура может подняться до +36°.

Белгидромет опубликовал предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. Белорусов ждет оранжевый уровень опасности из-за жары.

Синоптики ожидают, что вднем 17 июля максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30°… +34°, в отдельных районах +35° …+36°.

Днем 18 июля по юго-восточной половине республики и по востоку Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30°…+34°. В Минске в этот день - +30°.

Тихановская встретится с представителями Белого дома

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская будет на следующей неделе в Вашингтоне принята представителями Белого дома высокого ранга. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на сотрудника американской администрации, передает ТАСС.

«Высокопоставленные представители Белого дома с нетерпением ждут встречи с Тихановской на следующей неделе во время ее поездки в Вашингтон», - сказал сотрудник. По его утверждению, США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа.

(Обновляется)