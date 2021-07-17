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Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Площадь Победы до позднего вечера будет в распоряжении молодых и креативных. Начнется праздник с арт-парада, его возглавят на автомобилях представители общественного объединения «Патриоты Беларуси». Зрителей ожидают перфомансы, спортивные мастер-классы, интерактивные игры. Каждый сможет выбрать тематическую локацию и проявить себя. Победители проектов получат призы, гостей ждет автопати и феейрверк.







Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого"

По традиции в День молодежи у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков состоится патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого".



