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Сегодня на "Славянском базаре" День молодежи
17.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Площадь Победы до позднего вечера будет в распоряжении молодых и креативных. Начнется праздник с арт-парада, его возглавят на автомобилях представители общественного объединения «Патриоты Беларуси». Зрителей ожидают перфомансы, спортивные мастер-классы, интерактивные игры. Каждый сможет выбрать тематическую локацию и проявить себя. Победители проектов получат призы, гостей ждет автопати и феейрверк.
Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого"
По традиции в День молодежи у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков состоится патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого".
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Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Площадь Победы до позднего вечера будет в распоряжении молодых и креативных. Начнется праздник с арт-парада, его...
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