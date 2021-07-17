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В Орше сегодня пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея легендарной "катюши"
17.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В честь юбилея легендарной "катюши" сегодня в Орше пройдут праздничные мероприятия. В ужас гитлеровцев приводило грозное советское оружие еще в 1941-м. Дебютный выстрел знаменитой "катюши" из семи минометных установок, а это одномоментно 112 ракет, буквально изрешетил железнодорожные подходы станции "Орша", на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и новом, ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть". С тех пор прошло 80 лет.
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В честь юбилея легендарной "катюши" сегодня в Орше пройдут праздничные мероприятия. В ужас гитлеровцев приводило грозное советское оружие еще в 1941-м. Дебютный...
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