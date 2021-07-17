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В Орше сегодня пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея легендарной "катюши"

17.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В честь юбилея легендарной "катюши" сегодня в Орше  пройдут праздничные мероприятия. В ужас гитлеровцев приводило  грозное советское оружие еще в  1941-м. Дебютный выстрел знаменитой "катюши"  из семи минометных установок, а это одномоментно 112 ракет, буквально изрешетил железнодорожные подходы станции "Орша", на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами  и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и новом,  ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть". С тех пор прошло 80 лет.

 
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В честь юбилея легендарной "катюши" сегодня в Орше  пройдут праздничные мероприятия. В ужас гитлеровцев приводило  грозное советское оружие еще в  1941-м. Дебютный...
 
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