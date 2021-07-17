Источник материала: БT

В честь юбилея легендарной "катюши" сегодня в Орше пройдут праздничные мероприятия. В ужас гитлеровцев приводило грозное советское оружие еще в 1941-м. Дебютный выстрел знаменитой "катюши" из семи минометных установок, а это одномоментно 112 ракет, буквально изрешетил железнодорожные подходы станции "Орша", на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и новом, ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть". С тех пор прошло 80 лет.