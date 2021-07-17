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11 выпуск проекта "Крылья Победы" расскажет о боях за освобождение Беларуси
17.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Крылья Победы" - предпоследняя серия - бои за освобождение Беларуси. В этом выпуске - наступление на северо-восточной части современной территории нашей страны. "Витебский котел" - одна из самых позорных страниц группы армии "Центр" на белорусских землях. Оборона на северном фланге была практически уничтожена. 40 тысяч погибших немцев, 17 попавших в плен. Свободными от захватчиков стали Орша, советские солдаты вышли к Борисову, а Витебск фашисты отдали почти без сопротивления.
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"Крылья Победы" - предпоследняя серия - бои за освобождение Беларуси. В этом выпуске - наступление на северо-восточной части современной территории нашей страны....
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