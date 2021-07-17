Источник материала: БT

"Крылья Победы" - предпоследняя серия - бои за освобождение Беларуси. В этом выпуске - наступление на северо-восточной части современной территории нашей страны. "Витебский котел" - одна из самых позорных страниц группы армии "Центр" на белорусских землях. Оборона на северном фланге была практически уничтожена. 40 тысяч погибших немцев, 17 попавших в плен. Свободными от захватчиков стали Орша, советские солдаты вышли к Борисову, а Витебск фашисты отдали почти без сопротивления.



После этого начались стремительные наступления на Минск. 11-й выпуск фильма "Крылья Победы" смотрите в воскресенье в 15:55 на "Беларусь 1".



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