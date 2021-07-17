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Фестиваль "Вытокi" объединяет людей в спорте и творчестве - Заяц

17.07.2021 16:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" объединяет людей в спорте и творчестве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц на открытии масштабного культурно-спортивного праздника в Бобруйске.

"Такие фестивали делают едиными наших людей и воспитывают патриотизм в их сердцах, - отметил Леонид Заяц. - За время проведения праздник нашел должный отклик во всех городах, где побывал. Он демонстрирует то, чем сегодня дорожат белорусы и что постоянно культивируют, - искусство, культуру, спорт. Более того, фестиваль мотивирует каждого жителя нашей страны вернуться к истокам белорусского общества и отдельно взятого человека. Познавая свои корни, шаг за шагом мы идем к развитию и независимости нашей Беларуси".

Также председатель облисполкома подчеркнул: для Могилевщины принимать такое значимое мероприятие большая гордость. "Для каждого региона почетно и отрадно встречать фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу", - сказал он. - Это настоящий праздник, который принес много радости как самим жителям Бобруйска, так и гостям города".

Бобруйск стал пятым населенным пунктом в программе фестиваля. "Вытокi. Крок да Алiмпу" - это многочисленные спортивные соревнования и творческие конкурсы, в которые можно включиться всей семьей. Дети и их родители посещают тематические площадки, участвуют в большом олимпийском квесте и пробуют свои силы в различных видах спорта. Вниманию гостей праздника представлены выступления спортсменов, рекомендации от известных тренеров и олимпийцев, выставки и акции.

По словам организаторов, Могилевская область богата спортивными традициями. В регионе действуют более 3,6 тыс. спортивных сооружений, в том числе 24 стадиона, 35 бассейнов, четыре ледовые арены и 499 специализированных спортивных залов. Могилевские атлеты являются лидерами национальных сборных по различным видам спорта, а имена олимпийских чемпионов Александра и Андрея Богдановичей, Динары Алимбековой, паралимпийца Игоря Бокого известны любителям спорта далеко за пределами Беларуси.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Бобруйск стал пятым населенным пунктом в программе фестиваля. "Вытокi. Крок да Алiмпу" - это многочисленные спортивные соревнования и творческие конкурсы, в которые...
 
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