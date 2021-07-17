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Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Около часа назад состоялась торжественная церемония открытия, и сейчас в Витебске большой оpen-air. Зрителей ожидают перформансы, спортивные мастер-классы, интерактивные игры, турнир по гиревому спорту. По традиции в День молодежи у мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялась патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". А в эти минуты на сцене концертного зала "Витебск" стартует детский музыкальный конкурс. Ну и конечно, сегодня уже в 8 вечера начнется Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск- 2021". День первый - "Мировой хит".



На прямой связи со студией наш корреспондент Марина Романовская (прямое включение). Фестивальный Витебск сегодня в распоряжении молодых и креативных. До позднего вечера на площади Победы будут работать тематические локации - народные забавы, спортивные соревнования, автопати. Здесь точно не придется скучать.



Ярким началом Дня молодежи стал арт-парад. И это не просто красочное шествие - настоящее шоу. Возглавили парад представители самого молодого общественного объединения страны "Патриоты Беларуси". Перед торжественным открытием - совместная зарядка! Так участники Дня молодежи взбодрились перед насыщенным днем.



Фестиваль автозвука, гигантские шахматы и шашки, стритбол - День молодежи на "Славянском базаре" - это всегда весело



К слову, приглашают на праздник не только молодежь. Здесь рады всем. Девушкам на заметку - на открытой площадке работает импровизированный салон красоты. И это одна из самых популярных локаций.



В эти минуты на площади Победы выступают участники гранд-финала национального фестиваля молодежного творчества. Здесь не только танцуют и поют. Гости увидят световое шоу, акробатические трюки и зрелищное шоу иллюзионистов.



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