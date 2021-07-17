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День молодежи - чем сегодня "Славянский базар" удивляет гостей
17.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Около часа назад состоялась торжественная церемония открытия, и сейчас в Витебске большой оpen-air. Зрителей ожидают перформансы, спортивные мастер-классы, интерактивные игры, турнир по гиревому спорту. По традиции в День молодежи у мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялась патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". А в эти минуты на сцене концертного зала "Витебск" стартует детский музыкальный конкурс. Ну и конечно, сегодня уже в 8 вечера начнется Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск- 2021". День первый - "Мировой хит".
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Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Около часа назад состоялась торжественная церемония открытия, и сейчас в Витебске большой оpen-air. Зрителей ожидают...
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