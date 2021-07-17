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Праздничные мероприятия в честь 80-летия "катюши" проходят в Орше

17.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Советские воины ласково прозвали ее "катюшей". Первому залпу легендарной ракетной установки исполнилось 80 лет. В июле 41-го под Оршой она остановила врага на неделю. Именно эта операция дала возможность советским войскам собраться с силами. У отлично технически оснащенных фашистов к тому моменту такого оружия не было. Выжившие после удара немецкие солдаты докладывали вермахту об "адской мясорубке", оружие прозвали "черная смерть". У деревни Пищалово (на месте событий начала войны) представители общественных объединений почтили минутой молчания павших за независимость Беларуси наших героев.

Знаковое событие участники митинга отметили и автопробегом с государственной символикой. Машины проехали  по главным улицам Орши до мемориального комплекса в честь "катюши".


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Советские воины ласково прозвали ее "катюшей". Первому залпу легендарной ракетной установки исполнилось 80 лет. В июле 41-го под Оршой она остановила врага на неделю....
 
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