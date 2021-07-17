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17 июля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйск стал пятым населенным пунктом в программе фестиваля. "Вытокi. Крок да Алiмпу" - это многочисленные спортивные соревнования и творческие конкурсы, в которые можно включиться всей семьей. Дети и их родители посещают тематические площадки, участвуют в большом олимпийском квесте и пробуют свои силы в различных видах спорта. Вниманию гостей праздника представлены выступления спортсменов, рекомендации от известных тренеров и олимпийцев, выставки и акции.-0-

Фото Олега Фойницкого и НОК Беларуси

























Председатель ФПБ Михаил Орда, Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев











































































