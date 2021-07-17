Источник материала: БT

17 июля в Витебске День молодежи. Кроме масштабного интерактива, стартовали детский и взрослый международные конкурсы в рамках "Базара". Кульминация состоялась несколько минут назад. Все решит завтрашний день.

Как прошел детский конкурс, а также знаковые акценты этого дня – в репортаже Лидии Заблоцкой.

День молодежи на "Славянском базаре"

Молодежная волна накрыла и освежила 30-летний "Славянский базар". Все главные локации, где обычно рулят корифеи сцены, отданы молодым и креативным. Фестиваль каждый год не боится смелых идей, наоборот, привлекает к себе поколение Next.

Площадь Победы - пожалуй, один из главных городских периметров, который мотивирует молодежь не забывать уроки прошлого и креативить во благо. За начинку афиши на площади взялись представители БРСМ. Саму площадь разделили на пространства по интересам. Предлагали реконструировать типографию газеты "Заря", а параллельно познавали Беларусь через квизы и дрифт-трайк. И до самой ночи молодые душой не планируют останавливаться. Тот же концерт идет нон-стоп 15 часов.

Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021"

Не менее громко, чем на площади Победы, и в концертном зале "Витебск". Вокальный креатив от представителей шестнадцати стран в рамках Международного детского конкурса "Витебск-2021". Творческое соревнование проходит успешно вот уже 19 лет и, что самое главное, открывает новые голоса, которые звучат на всю Европу.

География от Италии до Казахстана. Страны провели внутренние национальные отборы, выбрали лучших, а организаторы позаботились о перелете юных участников без хлопот. Так, целустремленных услышали в полном составе сегодня. Знакомство через песни композиторов родных стран на родном языке.

Почти всем исполнителям 13 лет. У большинства серьезная вокальная карьера с плотным портфолио побед на международных конкурсах. Самой юной участнице - из Грузии - 8 лет. За кулисами не волновалась, а весь час до выступления записывала TikTok.

Большее количество аплодисментов у участника, чья страна принимает фестиваль. Овации Константину Мазуркевичу. 13-летний минчанин - открытие года в вокальной песочнице шоу-бизнеса Беларуси. Выстрелил на национальном отборе и высокие ноты за полгода подготовки не растерял.

Безусловно, каждый ребенок на сцене обаятелен, но попал ли в песню, образ и ноту - это оценивает профессиональное жюри. В нынешнем году семь экспертов во главе с заслуженным артистом Сербии и обладателем Гран-при "Славянского базара" Филиппом Жмахером. Как после поделятся члены жюри в кулуарах, с фаворитами первого дня определились единогласно, без привычных споров.

Официальных промежуточных баллов нет. Кто был в фаворитах, останется загадкой вплоть до церемонии награждения. Завтра ребятам предстоит пройти второй этап конкурса.

В соседствующем с концертным залом пресс-центре в это время отвечал на вопросы кумир сотен тысяч любителей TikTok. Хабиб приехал в фестивальную столицу со своим хитом, который уж точно музыкально взорвет этой ночью Летний амфитеатр.

Интриги сегодняшних детского и взрослого конкурсов разрешатся завтра. К слову, на официально последнем дне форума. Но перед этим очередная ночная дискотека на "Славянском базаре". В ритмах лета будет весь амфитеатр в традиционные час тридцать ночи. Эмоции концерта увидят и зрители "Беларусь 1" уже в утреннем выпуске новостей.





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