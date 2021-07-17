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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в восьмидесяти двух районах Беларуси
17.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей. В случае возгорания он возрастет вдвое.
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За прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей. В случае возгорания он возрастет вдвое. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться?...
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