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Торжественное открытие моста в Гродно переносится

17.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Губернатор Владимир Караник доложил Президенту о последствиях прогулявшейся по области стихии и привел аргументы в пользу переноса: безопасность, которая превыше всего. Аппаратура, оборудование - здесь понятны все возможные риски. Атмосфера отнюдь не праздничная. Дождь, конечно, в стране ждали. Но праздничное настроение он однозначно подмочил. Откосы и обочины после мощного ливня предстоит восстановить. Как только будет возможно, зайдет тяжелая техника и все поправит, пока же землю размыло. 

Александр Лукашенко аргументы услышал, идею переноса поддержал.

Открытие моста в Гродно планировалось сопроводить красочным концертным шоу, однако аппаратура оказалась под дождем. 

"В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможны короткие замыкания, проблемы с электричеством. Когда идет речь о безопасности граждан, компромиссы недопустимы, - заявил Владимир Караник. - Поэтому принято решение не об отмене, а о переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием"

Стихия затронула не только областной центр, но и другие районы в регионе. Везде идет обследование дорог и мостовых сооружений. 

"МЧС фиксирует многочисленные обращения о поваленных деревьях, подтопленных подвалах, домовладениях. Помощь оказывается своевременно. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Владимир Караник.

Торжественное открытие моста и объездной дороги состоится позже, и Президент пообещал принять участие в этом мероприятии.

К очередной годовщине освобождения Гродно планировалось открыть автомобильный мост "Восточный" через Неман и объездную дорогу. Этот мост один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.


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Теги: Гродно
 
 
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Губернатор Владимир Караник доложил Президенту о последствиях прогулявшейся по области стихии и привел аргументы в пользу переноса: безопасность, которая...
 
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