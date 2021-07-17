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Фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" шагает по Беларуси, на три дня его столицей стал Бобруйск

18.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Утренняя программа была посвящена спортивным состязаниям, а вечером наградили лучших вокалистов и художников. Фестивальная программа в Бобруйске завершилась праздничным концертом и красочным фейерверком.

Пятнадцать заданий рассчитаны на тех, кому от трех до  четырнадцати.  Ребята тут же бросились их выполнять. Некоторые взрослые рядом обреченно вздохнули - пройти спортивный квест и заработать подарки им не позволяет возраст. 

Кажется, сегодня возле "Бобруйск-Арены" собралось полгорода. Приехали даже из соседнего Могилева, а то и из Гомеля


Фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" шагает по Беларуси, на три дня его столицей стал Бобруйск


Но, как говорится, не спортом единым. Еще на входе гостей фестиваля встречают стройные ряды местных умельцев со всего региона. По соседству тяжелая артиллерия - здесь и на скалу помогут взобраться, и на карте маневрировать научат, а кто-то и вовсе посидит за рулем "степного богатыря". Пока, правда, в силу возраста без тест-драйва. 

Не только услышать, но и увидеть, стать непосредственным участником и прикоснуться к тайнам истории. Экскурсии, конкурсы юных вокалистов и художников, знакомство со спортивными достижениями. "Вытокі" раскрывают  возможности и потенциал каждого  региона. Это ли не лучшая реклама  национального бренда?!

Следующая точка на карте фестиваля - Солигорск, там  мероприятие  продолжится  через неделю. И финальный аккорд "Вытокаў" этого года  прозвучит в конце августа в Минске. 


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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Утренняя программа была посвящена спортивным состязаниям, а вечером наградили лучших вокалистов и художников. Фестивальная программа в Бобруйске завершилась...
 
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