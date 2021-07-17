Ксения Лебедева о польском спонсорстве и призывах беглых

Источник материала: БT

Наводить мосты - в духе белорусов. Мы за мир, и это наш имидж. Вот только с некоторых пор это стало некоторых раздражать. Далеко ходить нужно: Польша то и дело пытается навязать нам свои или даже желания более высоких ее покровителей. Но правду не скроешь. После того как в Сеть попала переписка премьера Моравецкого, Польша проводит чистку неудобных для правительства ресурсов. Это началось, когда электронную почту политика взломали, и там оказались недвусмысленные упоминания о вмешательстве Республики Польша во внутренние дела Беларуси. Так вот альтернативные информационные каналы поляки зачищают, а телеграм-канал, который работает на разрушение Беларуси из Польши и признан экстремистским, Моравецкий продолжает спонсировать. А беглые призывают белорусов бастовать и утверждают, что протесты у нас не стихают. Ксения Лебедева об этом и не только в авторской рубрике.





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