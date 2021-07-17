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Один человек погиб и четыре получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском

18.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 июля. Девушка погибла и четверо молодых мужчин (1993—1996 годов рождения) получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском, сообщила пресс-служба Минздрава.

Компания решила переждать грозу под деревом, в которое ударила молния.

Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации. Двое — в стабильно тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми спасти не удалось, говорится в сообщении.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 июля. Девушка погибла и четверо молодых мужчин (1993—1996 годов рождения) получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском, сообщила...
 
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