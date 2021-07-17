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Один человек погиб и четыре получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском
18.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 17 июля. Девушка погибла и четверо молодых мужчин (1993—1996 годов рождения) получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском, сообщила пресс-служба Минздрава.
Компания решила переждать грозу под деревом, в которое ударила молния.
Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации. Двое — в стабильно тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми спасти не удалось, говорится в сообщении.
БелаПАН.
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Минск, 17 июля. Девушка погибла и четверо молодых мужчин (1993—1996 годов рождения) получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском, сообщила...
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