Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы

Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 населенных пунктов Гродненской и Минской областей пострадали из-за грозы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с пострадал 21 населенный пункт в Гродненской (18) и Минской (3) областях. Повреждены кровли семи жилых домов и семи сельскохозяйственных зданий. Зафиксировано 49 случаев падения деревьев в Минской (21 случай), Гродненской (11), Брестской области и Минске (по 5), Могилевской (4) и Гомельской (3) областях.

В результате удара молнии в дерево в Стайках Минского района погибла девушка 1996 года рождения, травмированы четыре парня (1992, 1993, 1995 и 1996 годов рождения), они госпитализированы.

Из-за падения деревьев на железнодорожные пути было задержано движение трех пассажирских поездов на перегонах Куренец - Молодечно в Вилейском и Вилейка - Молодечно в Молодечненском районах Минской области. Задержка составила от 7 мин. до 2 ч.

В Гродненской и Минской областях из-за дождя были подтоплены дороги. В частности, в Гродно оказались подтопленными шесть участков дорог, а в Минске - пять в Советском (4) и Первомайском (1) районах. В столице приостанавливалось движение 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 мин. до 3 ч 34 мин. Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов (из них 240 - в Минской, 118 - в Витебской, 9 - в Гродненской, 40 - в Могилевской, 23 - в Гомельской и 12 - в Брестской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 18 июля продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 31 населенного пункта.-0-