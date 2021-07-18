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Дожди и до +29°С ожидается 19 июля в Беларуси

18.07.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 29 ожидается 19 июля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране прогнозируется переменная облачность. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Днем по юго-востоку местами ожидаются сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер будет северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 23-29 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие сутки в стране прогнозируется переменная облачность. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части пройдут кратковременные дожди, в...
 
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