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"Гродно Азот" планирует строительство нового комплекса. Производство будет соответствовать самым современным требованиям. Об этом в проекте "Один день" рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Силивоник . Сейчас на заводе выпускают аммиак, карбамид и другие химические соединения.







Сергей Селивоник, первый заместитель гендиректора - главный инженер ОАО "Гродно Азот":





На данном этапе мы находимся на стадии заключения контракта с одной из компаний, которая позволит нам совместно развивать этот проект. Ожидается, что новое производство будет экспортно ориентированное, а действующее производство будет снабжать удобрениями потребности внутреннего рынка.





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О работе предприятия, его планах на будущее, вкладе в развитие региона смотрите проект "Один день" в это воскресенье в дневном эфире на