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С. Силивоник в проекте "Один день": "Гродно Азот" планирует строительство нового комплекса
18.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Гродно Азот" планирует строительство нового комплекса. Производство будет соответствовать самым современным требованиям. Об этом в проекте "Один день" рассказал первый заместитель генерального директора предприятия
Сергей Селивоник, первый заместитель гендиректора - главный инженер ОАО "Гродно Азот":
На данном этапе мы находимся на стадии заключения контракта с одной из компаний, которая позволит нам совместно развивать этот проект. Ожидается, что новое производство будет экспортно ориентированное, а действующее производство будет снабжать удобрениями потребности внутреннего рынка.
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