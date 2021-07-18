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С. Силивоник в проекте "Один день": "Гродно Азот" планирует строительство нового комплекса

18.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Гродно Азот" планирует строительство нового комплекса. Производство будет соответствовать самым современным требованиям. Об этом в проекте "Один день" рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Силивоник. Сейчас на заводе выпускают аммиак, карбамид и другие химические соединения. 


Сергей Селивоник,  первый заместитель гендиректора - главный инженер ОАО "Гродно Азот": 


На данном этапе мы находимся на стадии заключения контракта с одной из компаний, которая позволит нам совместно развивать этот проект. Ожидается, что новое производство будет экспортно ориентированное, а действующее производство будет снабжать удобрениями потребности внутреннего рынка. 



Все выпуски проекта "Один день" смотрите здесь.

О работе предприятия, его планах на будущее, вкладе в развитие региона смотрите проект "Один день" в это воскресенье в дневном эфире на "Беларусь 1".



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Теги: Гродно
 
 
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"Гродно Азот" планирует строительство нового комплекса. Производство будет соответствовать самым современным требованиям. Об этом в проекте "Один день" рассказал...
 
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