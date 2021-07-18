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Накануне на отдельные регионы Беларуси обрушилась стихия - оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня
18.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне на отдельные регионы Беларуси обрушилась стихия. В Гродно автовладельцы угодили в водный плен. Из-за сильного ливня на трассах была плохая видимость, приходилось замедляться. Местами пешеходам приходилось идти по колено в воде. Кроме того, в одном из торговых центров не выдержала крыша и дала течь. Поплыл и Минск. Синоптики объявили и на сегодня оранжевый уровень опасности.
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Накануне на отдельные регионы Беларуси обрушилась стихия - оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня
Накануне на отдельные регионы Беларуси обрушилась стихия. В Гродно автовладельцы угодили в водный плен. Из-за сильного ливня на трассах была плохая видимость,...
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