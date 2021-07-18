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Выставка техники, конкурсы и солдатская каша - МВД присоединилось к праздничному Витебску под лозунгом "За безопасность вместе"

18.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Милиция также присоединилась к празднику под лозунгом "За безопасность вместе".  В самом сердце Витебска настроение создавали представители внутренних войск. Для гостей - выставка техники, конкурсы, фотозоны и, конечно, знаменитая солдатская каша из полевой кухни. Дети и взрослые также с удовольствием рассматривали стрелковое вооружение времен Великой Отечественной войны, учились разбирать автоматы и фотографировались со служебными собаками.

В парке Победителей продолжает работу интерактивная площадка от департамента охраны. На улицах Замковой, Ленина и на площади Свободы - выставки ретро-автомобилей и фотозоны.





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Теги: Витебск
 
 
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Милиция также присоединилась к празднику под лозунгом "За безопасность вместе".  В самом сердце Витебска настроение создавали представители внутренних войск. Для...
 
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