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Удар молнии - состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое
18.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое. Накануне в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.
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Состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое. Накануне в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были...
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