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Удар молнии - состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое

18.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое. Накануне в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.


  На месте трагедии работали 4 бригады скорой помощи Минской области


Как выяснили специалисты, группа ребят решила спрятаться под деревом в грозу. В него попала молния. Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить им здоровье.  Девушку, которая была вместе с ребятами, к сожалению, спасти не удалось.




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Теги: Минск
 
 
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Состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое. Накануне в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были...
 
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